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10 Липень 2017, Київ 17:49
Новини | Події

У справі про держзраду Януковичу призначили державного захисника Мешечека

Віктор Янукович

Київський регіональний центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги призначив колишньому президентові Віктору Януковичу державного адвоката Віталія Мешечека.

«Регіональним центром дорученням від 7 липня 2017 року № 026-0003639 для здійснення захисту Януковича призначений адвокат Мешечек Віталій Володимирович», – йдеться у повідомленні центру.

В установі вказують, що при призначенні адвоката враховувалися спеціалізація адвоката, його поточний рівень навантаження й складність провадження.

Оболонський районний суд Києва 6 липня ухвалив рішення надати державного захисника Януковичу. Це сталося після того, як підсудний відмовився від своїх захисників. Крім того, Янукович 5 липня в ефірі російських телеканалів заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду. За його словами, він вважає результат суду «наперед визначеним», а сам суд – «профанацією».

29 червня суд перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.

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