У справі про держзраду Януковичу призначили державного захисника Мешечека

Київський регіональний центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги призначив колишньому президентові Віктору Януковичу державного адвоката Віталія Мешечека.

«Регіональним центром дорученням від 7 липня 2017 року № 026-0003639 для здійснення захисту Януковича призначений адвокат Мешечек Віталій Володимирович», – йдеться у повідомленні центру.

В установі вказують, що при призначенні адвоката враховувалися спеціалізація адвоката, його поточний рівень навантаження й складність провадження.

Оболонський районний суд Києва 6 липня ухвалив рішення надати державного захисника Януковичу. Це сталося після того, як підсудний відмовився від своїх захисників. Крім того, Янукович 5 липня в ефірі російських телеканалів заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду. За його словами, він вважає результат суду «наперед визначеним», а сам суд – «профанацією».

29 червня суд перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.