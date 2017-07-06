Луценко: за заявою Януковича про держпереворот буде відкрите провадження

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що за заявою колишнього президента України Віктора Януковича про здійснення державного перевороту в Україні буде відкрите кримінальне провадження й ухвалене обґрунтоване законом рішення.

«Ми його, звісно, розглянемо. Зареєструємо, згідно з чинним законодавством, кримінальне провадження про державний переворот, передамо у відповідний підрозділ Генпрокуратури, вивчимо й ухвалимо законом обґрунтоване рішення. Більше того, я зроблю все, щоб це відбувалося без мого контролю», – сказав Луценко 6 липня.

Раніше адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що екс-президент України подав до Генпрокуратури заяву про державний переворот у країні. «У рамках цієї заяви буде встановлено всі акти, які стали передумовою ситуації, яка нині в Україні, – це війна, втрата територіальної цілісності й інші негативні наслідки, які отримала держава після подій на Майдані», – сказав Сердюк.

5 липня Янукович відмовився від своїх адвокатів, які представляють його в суді за звинуваченням екс-президента в державній зраді.

Колишній президент України Віктор Янукович 5 липня в ефірі російських телеканалів заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду. За його словами, він вважає результат суду «наперед визначеним», а сам суд – «профанацією».

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.