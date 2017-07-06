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06 Липень 2017, Київ 19:18
Політика

Звернення Януковича оприлюднили разом із роликом про росіян, які крадуть туалетний папір в готелях

Янукович відмовився брати участь у судовому процесі щодо державної зради (відео)
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Янукович відмовився брати участь у судовому процесі щодо державної зради (відео)

Екс-президент Віктор Янукович через своїх адвокатів відмовився брати участь у судовому процесі про державну зраду, який ініціювала Генеральна прокуратура, і подав власну заяву про, як він висловився, «державний переворот», через який був змушений тікати в Росію, стверджує Янукович. За клопотанням Генпрокуратури суд призначив екс-президентові державного захисника і переніс засідання суду за звинуваченням у державній зраді на 12 липня.

Напередодні засідання, на якому суд мав вирішити питання щодо порядку визначення доказів обвинувачення і розпочати їх вивчення, попередній президент України Віктор Янукович оприлюднив відеозвернення, в якому відмовився брати участь у судовому процесі, результат якого, на його думку, вже визначений. Йдеться про обвинувачення у державній зраді. Один із головних доказів у справі – лист Януковича, де він звертається до президента Росії Володимира Путіна із проханням використати війська для стабілізації ситуації в Україні. Янукович каже – доказів не бачив.

Для мого засудження в найкоротші терміни під тиском громадянина Порошенка були ухвалені спеціальні закони про заочне засудження
Віктор Янукович

«Мені не дали можливості ознайомитися із обвинуваченням, суд розглянув усі матеріли без моєї участі. Я дізнався про це зі ЗМІ. Для мого засудження в найкоротші терміни під тиском громадянина Порошенка були ухвалені спеціальні закони про заочне засудження», – заявляє Янукович на відео.

Саме відео розмістили на Youtube-каналі, більшість контенту якого – крадені сюжети російських телеканалів із провокативними назвами. Одне з відео, зокрема, присвячене тому, як російські туристи цуплять в готелях туалетний папір.

За словами адвоката Януковича Віталія Сердюка, після запису відеозвернення колишній президент дав прес-конференцію російським ЗМІ. Українські ЗМІ чи навіть адвокати колишнього лідера «Партії регіонів» не були там присутні.

Янукович хотів, щоб військова прокуратура звернулася до Росії по допомогу

Головна претензія захисту – Януковичу не дають можливості дати свідчення, тому що Генеральна прокуратура відмовляється звертатися до офіційних органів Росії, згідно із договорами про правове співробітництво. Янукович вже давав свідчення за схожою процедурою у справі Небесної сотні, де в ролі обвинувачуваних виступають працівники розформованого нині спецпідрозділу МВС «Беркут». Їх підозрюють у вбивствах активістів на Майдані. Військова прокуратура відмовлялася офіційно звертатися до Росії щодо правової допомоги, тому що Росія є стороною конфлікту, і пропонувала альтернативні способи відеозв’язку.

Замість того, щоб брати участь у судовому засіданні щодо державної зради в якості звинувачуваного, Віктор Янукович сам звинуватив кількох нинішніх можновладців. 20 червня його адвокати подали в прокуратуру заяву екс-президента про державний переворот в лютому 2014 року.

В заяві безпосередньо висвітлять ті ж самі події, будуть допитані ті ж самі особи, які не забажали прийти сюди. В тому числі і пан Юрій Луценко
Віталій Сердюк

«В заяві безпосередньо висвітлять ті ж самі події, будуть допитані ті ж самі особи, які не забажали прийти сюди. В тому числі і пан Юрій Луценко, який не забажав прийти. Будуть з’ясовані всі факти, які передували і стали причиною ситуації, яку ми зараз маємо в Україні – це війна, це втрата територіальної цілісності», – заявив адвокат екс-президента Віталій Сердюк.

Янукович звинувачує у «перевороті» Арсена Авакова, Юрія Луценка і Володимира Кличка. Відповідаючи на запитання про причетність президента Петра Порошенка, Сердюк наголосив, що його роль в Майдані треба досліджувати. Крім нової заяви, Сердюк і його команда будуть й надалі виступати в інтересах Януковича в інших кримінальних провадженнях, зокрема, в тому, де екс-президент обвинувачує нинішню владу в тиску на суд.


Після брифінгу адвокати пішли, і на сьогоднішньому судовому засіданні не з’явилися. Замість їхніх виступів, судді, представники обвинувачення і журналісти подивилися відеозвернення Януковича. Клопотання про надання державного захисника подав представник обвинувачення, військовий прокурор Руслан Кравченко.

Новому адвокату, за його словами, знадобиться час на ознайомлення із справою із 19-ти томів обвинувачення і двох томів доказів захисту. За підрахунками Кравченка, новий адвокат зможе опрацьовувати від 2 до 4 томів на день.

Ця позиція Януковича направлена тільки на затягування часу, на затягування процесу
Руслан Кравченко

«Сторона обвинувачення вважає, що ця позиція Януковича направлена тільки на затягування часу, на затягування процесу. І що дана особа ухилялася від органів досудового розслідування, зараз ухиляється від суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за злочини, які він вчинив», – заявив Кравченко.

У березні 2017 року Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт щодо екс-президента Віктора Януковича, якого підозрюють у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни проти України.

Звернення Януковича не залишилося без реакції проросійських діячів. Житель Криму і головний редактор інтернет-видання «Ньюс-Фронт» Костянтин Книрік подав на колишнього українського президента заяву в Слідчий комітет Росії. Чоловік брав активну участь в окупації Криму в 2014 році, тому слова Януковича «я дуже хочу, щоб Крим повернувся до складу України» викликали в Книріка обурення.

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