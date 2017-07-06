Звернення Януковича оприлюднили разом із роликом про росіян, які крадуть туалетний папір в готелях

Екс-президент Віктор Янукович через своїх адвокатів відмовився брати участь у судовому процесі про державну зраду, який ініціювала Генеральна прокуратура, і подав власну заяву про, як він висловився, «державний переворот», через який був змушений тікати в Росію, стверджує Янукович. За клопотанням Генпрокуратури суд призначив екс-президентові державного захисника і переніс засідання суду за звинуваченням у державній зраді на 12 липня.

Напередодні засідання, на якому суд мав вирішити питання щодо порядку визначення доказів обвинувачення і розпочати їх вивчення, попередній президент України Віктор Янукович оприлюднив відеозвернення, в якому відмовився брати участь у судовому процесі, результат якого, на його думку, вже визначений. Йдеться про обвинувачення у державній зраді. Один із головних доказів у справі – лист Януковича, де він звертається до президента Росії Володимира Путіна із проханням використати війська для стабілізації ситуації в Україні. Янукович каже – доказів не бачив.

Для мого засудження в найкоротші терміни під тиском громадянина Порошенка були ухвалені спеціальні закони про заочне засудження

«Мені не дали можливості ознайомитися із обвинуваченням, суд розглянув усі матеріли без моєї участі. Я дізнався про це зі ЗМІ. Для мого засудження в найкоротші терміни під тиском громадянина Порошенка були ухвалені спеціальні закони про заочне засудження», – заявляє Янукович на відео.

Саме відео розмістили на Youtube-каналі, більшість контенту якого – крадені сюжети російських телеканалів із провокативними назвами. Одне з відео, зокрема, присвячене тому, як російські туристи цуплять в готелях туалетний папір.

За словами адвоката Януковича Віталія Сердюка, після запису відеозвернення колишній президент дав прес-конференцію російським ЗМІ. Українські ЗМІ чи навіть адвокати колишнього лідера «Партії регіонів» не були там присутні.

Янукович хотів, щоб військова прокуратура звернулася до Росії по допомогу

Головна претензія захисту – Януковичу не дають можливості дати свідчення, тому що Генеральна прокуратура відмовляється звертатися до офіційних органів Росії, згідно із договорами про правове співробітництво. Янукович вже давав свідчення за схожою процедурою у справі Небесної сотні, де в ролі обвинувачуваних виступають працівники розформованого нині спецпідрозділу МВС «Беркут». Їх підозрюють у вбивствах активістів на Майдані. Військова прокуратура відмовлялася офіційно звертатися до Росії щодо правової допомоги, тому що Росія є стороною конфлікту, і пропонувала альтернативні способи відеозв’язку.

Замість того, щоб брати участь у судовому засіданні щодо державної зради в якості звинувачуваного, Віктор Янукович сам звинуватив кількох нинішніх можновладців. 20 червня його адвокати подали в прокуратуру заяву екс-президента про державний переворот в лютому 2014 року.

В заяві безпосередньо висвітлять ті ж самі події, будуть допитані ті ж самі особи, які не забажали прийти сюди. В тому числі і пан Юрій Луценко

«В заяві безпосередньо висвітлять ті ж самі події, будуть допитані ті ж самі особи, які не забажали прийти сюди. В тому числі і пан Юрій Луценко, який не забажав прийти. Будуть з’ясовані всі факти, які передували і стали причиною ситуації, яку ми зараз маємо в Україні – це війна, це втрата територіальної цілісності», – заявив адвокат екс-президента Віталій Сердюк.

Янукович звинувачує у «перевороті» Арсена Авакова, Юрія Луценка і Володимира Кличка. Відповідаючи на запитання про причетність президента Петра Порошенка, Сердюк наголосив, що його роль в Майдані треба досліджувати. Крім нової заяви, Сердюк і його команда будуть й надалі виступати в інтересах Януковича в інших кримінальних провадженнях, зокрема, в тому, де екс-президент обвинувачує нинішню владу в тиску на суд.



Після брифінгу адвокати пішли, і на сьогоднішньому судовому засіданні не з’явилися. Замість їхніх виступів, судді, представники обвинувачення і журналісти подивилися відеозвернення Януковича. Клопотання про надання державного захисника подав представник обвинувачення, військовий прокурор Руслан Кравченко.

Новому адвокату, за його словами, знадобиться час на ознайомлення із справою із 19-ти томів обвинувачення і двох томів доказів захисту. За підрахунками Кравченка, новий адвокат зможе опрацьовувати від 2 до 4 томів на день.

Ця позиція Януковича направлена тільки на затягування часу, на затягування процесу

«Сторона обвинувачення вважає, що ця позиція Януковича направлена тільки на затягування часу, на затягування процесу. І що дана особа ухилялася від органів досудового розслідування, зараз ухиляється від суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за злочини, які він вчинив», – заявив Кравченко.

У березні 2017 року Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт щодо екс-президента Віктора Януковича, якого підозрюють у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни проти України.

Звернення Януковича не залишилося без реакції проросійських діячів. Житель Криму і головний редактор інтернет-видання «Ньюс-Фронт» Костянтин Книрік подав на колишнього українського президента заяву в Слідчий комітет Росії. Чоловік брав активну участь в окупації Криму в 2014 році, тому слова Януковича «я дуже хочу, щоб Крим повернувся до складу України» викликали в Книріка обурення.