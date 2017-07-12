Президент США їде до Парижа на День взяття Бастилії

Президент США Дональд Трамп із дружиною Меланією 12 липня їдуть із Вашингтона із дводенним візитом у Францію. Як повідомляє Білий дім, Трампи приїдуть до Франції вранці 13 липня і наступного дня братимуть участь в урочистостях до Дня взяття Бастилії в Парижі.

Трамп також має провести переговори із президентом Франції Емманюелем Макроном, головними темами яких стануться конфлікт у Сирії і глобальні антитерористичні заходи.

Макрон запросив Трампа на відзначення Дня взяття Бастилії під час телефонної розмови минулого місяця.

Крім того, що цей день є державним святом у Франції, під час цьогорічної церемонії також відзначатимуть 100 років з моменту вступу США в Першу світову війну на боці Франції.

Оприлюднене нещодавно дослідження базованої у США соціологічної організації Pew Research Center виявило, що діяльність Дональда Трампа негативно впливає на те, як у світі ставляться до Сполучених Штатів. У Європі на політику президента Трампа дивляться найкритичніше, зокрема, у Франції лише 14% опитаних висловлювали упевненість у тому, що теперішній керівник США діятиме правильно у міжнародних справах, порівняно із 84%, які були схвалювали дії президента Обами.

Емманюель Макрон відверто критикував Дональда Трампа за рішення припинити участь США у Паризькій кліматичній угоді 2015 року.