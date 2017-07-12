ГПУ: обшуки в «Укренерго» проводять в рамках справи про підроблення тендерної документації

Генпрокуратура проводить обшуки в компанії «Укренерго» в рамках справи про розкрадання коштів і підроблення тендерної документації.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, слідчі дії відбуваються по всій території України з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У прокуратурі нагадують, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації злочинної схеми розкрадання коштів, зловживання владою або службовим становищем, підроблення тендерної документації службовими особами «Укренерго» за співучасті зі посадовцями Національної комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг, а також низкою суб’єктів господарської діяльності, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами.

Раніше в «Укренерго» повідомили про обшук в центральному офісі компанії.

У жовтні 2015 року в офісі «Укренерго» були проведені обшуки, тоді було відсторонено від виконання обов'язків колишнього директора компанії Юрія Касіча.

Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.