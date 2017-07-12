До націоналізації «Приватбанк» був фінансовою пірамідою – НБУ

До націоналізації «Приватбанк» функціонував як фінансова піраміда, заявили в Національному банку України.

«Суттєвий обсяг знецінених кредитів – 206,5 мільярда гривень, з них лише невелика частина – кредити фізособам та МСБ (14,9 мільярда гривень). Це засвідчує ризиковану кредитну політику. Для порівняння: обсяг коштів населення в банку на момент входження держави в капітал складав 151,2 мільярда гривень. Тобто у банку до націоналізації не було ресурсів для повернення вкладів. «Приватбанк» був фінансовою пірамідою», – сказала заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, яку цитує прес-служба відомства.

Минулого тижня у Нацбанку заявили, що строк добровільної реструктуризації кредитів колишніх власників «Приватбанку» сплив 1 липня 2017 року, колишні власники банку не виконали взяті на себе зобов’язання.

Крім того, у Мінфіні додали, що у відповідь на відсутність дій для реструктуризації з боку колишніх власників «Приватбанк» залучив консорціум компаній Rothschild, EY та FinPoint для пришвидшення процесу переговорів про реструктуризацію кредитів, що були надані колишнім власникам банку чи особам, які прямо чи опосередковано пов’язані із колишніми власниками банку».

Після цього один із колишніх власників «Приватбанку» Ігор Коломойський заявив, що екс-акціонери фінустанови беруть участь у переговорах щодо реструктуризації кредитів.

21 грудня минулого року «Приватбанк» перейшов у державну власність, нині власником фінустанови є Міністерство фінансів.

Упродовж червня Ігор Коломойський подав до суду низку позовів, направлених проти уряду, НБУ та «Приватбанку».