Луценко: на завтра до Генпрокуратури викликали депутатів Полякова і Розенблата

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що на завтра до Генпрокуратури викликали народного депутата Максима Полякова з фракції «Народний фронт» і Борислава Розенблата, якого виключили з фракції «Блок Петра Порошенка».

«Завтра на 14:30 Розенблат і Поляков викликані до Генпрокуратури – і я особисто вручу їм підозри. Після цього керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде продовжувати слідство», – сказав він журналістам.

Напередодні Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, але не дозволила арешту й затримання цих депутатів.

Борислав Розенблат і Максим Поляков є фігурантами так званої «бурштинової справи».

У діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину. Депутати звинувачення слідства відкидають.

Минулого тижня регламентний комітет розглядав подання ГПУ щодо Полякова і Розенблата. 6 липня регламентний комітет парламенту назвав недостатньо обґрунтованими подання щодо Полякова, 7 липня комітет визнав обґрунтованим, законним і мотивованим подання ГПУ щодо Розенблата.

Як пояснив депутат від фракції «Народний фронт», виконувач обов’язків голови регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник, відмінність між рішеннями щодо подань стосовно Розенблата і Полякова обумовлена якістю доказової бази. Натомість у НАБУ, яке розслідує так звану «бурштинову справу», наголосили, що подання щодо Полякова і Розенблата були підготовлені на підставі тих самих матеріалів та доказів.