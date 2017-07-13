Точно: понад 130 тисяч гривень зараховано до благодійного фонду Порошенка із його зарплати

Державне управління справами протягом січня-червня 2017 року перерахувало 135,2 тисячі гривень із зарплати президента України Петра Порошенка на рахунок Благодійного фонду Петра Порошенка. Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів, передає проект Радіо Свобода #Точно.

Щомісяця за заявою президента із зарплати знімається однакова сума – 22 тисячі 540 гривень.

У червні Порошенко додатково задекларував понад 1,2 мільйона гривень відсотків від вкладу в банку.

30 жовтня минулого року президент Петро Порошенко вперше подав свою електронну декларацію. Він задекларував понад 26 мільйонів доларів (кошти на банківському рахунку). Також задекларував права власності у понад 100 компаніях в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, на Кіпрі, Британських Віргінських островах та у Нідерландах, зарплату у сумі 121 054 гривні та інвестиційні прибутки у сумі 59 298 642 гривні.