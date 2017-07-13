Процедура обрання уповноваженого з прав людини лишилася не визначеною – видання

Під час голосування у Верховній Раді України з приводу того, таємним чи відкритим голосуванням обирати уповноваженого парламенту з прав людини, лишилося не з’ясованим, яку процедуру вважати затвердженою, повідомляє інтернет-видання «Українська правда».

За його даними, народні депутати, голосуючи за поправку до законопроекту про Конституційний суд, яку назвали поверненням таємного голосування за омбудсмана, насправді підтримали цілком іншу поправку, і, таким чином, депутати затвердили саме відкриту процедуру обрання уповноваженого, хоча голосували, вважаючи, що затверджують закриту.

Видання наводить слова депутата з фракції «Народний фронт» Леоніда Ємця, який стверджує, що відтепер омбудсмана будуть обирати відкритим голосуванням.

Тим часом нинішня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська вже подякувала депутатам за збереження таємної процедури обрання.

Раніше в четвер народні депутати схвалили у другому читанні законопроект про Конституційний суд. Цей документ, серед іншого, визначає порядок призначення на посаду та звільнення з посади уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У законопроекті раніше була норма, яка передбачала відкрите голосування за уповноваженого парламенту з прав людини замість таємного. До нього подали поправку про збереження таємного голосування, аргументуючи це необхідністю берегти майбутніх обраних уповноважених від політичного впливу.

Термін перебування Валерії Лутковської на посаді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини закінчився 28 квітня, але нових кандидатур наразі не висували, і вона продовжує виконувати свої функції.