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13 Липень 2017, Київ 16:35
Новини | Події

«Ощадбанк» заявляє про активізацію телефонного шахрайства після кібератаки

«Ощадбанк» заявляє про активізацію телефонного шахрайства після кібератаки.

«Злочинці вирішили скористатись недавньою кібератакою та активізували дзвінки нібито від співробітників банку. Кажуть, начебто бази втрачено, і потрібно надати персональні дані для їх відновлення», – йдеться у повідомленні прес-служби банку.

У фінустанові наголошують, що співробітники «Ощадбанку» ніколи не телефонують клієнтам для отримання персональних даних.

27 червня про масштабну атаку вірусом, який назвали «Petya.A», на низку банківських установ. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Схожим чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах. За даними Європолу, цього разу йдеться про модифікацію вірусу Petya, про який повідомляли ще у 2016-му, який схожий на WannaCry, але складніший. Точна кількість уражених новим вірусом користувачів невідома.

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