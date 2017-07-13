«Ощадбанк» заявляє про активізацію телефонного шахрайства після кібератаки.

«Злочинці вирішили скористатись недавньою кібератакою та активізували дзвінки нібито від співробітників банку. Кажуть, начебто бази втрачено, і потрібно надати персональні дані для їх відновлення», – йдеться у повідомленні прес-служби банку.

У фінустанові наголошують, що співробітники «Ощадбанку» ніколи не телефонують клієнтам для отримання персональних даних.

27 червня про масштабну атаку вірусом, який назвали «Petya.A», на низку банківських установ. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Схожим чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах. За даними Європолу, цього разу йдеться про модифікацію вірусу Petya, про який повідомляли ще у 2016-му, який схожий на WannaCry, але складніший. Точна кількість уражених новим вірусом користувачів невідома.