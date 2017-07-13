У Федеральну виборчу комісію США надійшла скарга щодо сина президента

У Федеральну виборчу комісію США подали скаргу на Дональда Трампа-молодшого, Джареда Кушнера і Пола Манафорта.

Як повідомляє Reuters, сина американського президента, його зятя і радника, а також колишнього голову його передвиборчого штабу звинувачують у порушенні закону, оскільки вони зустрілися з російським представником, який пропонував компромат на Гілларі Клінтон – кандидата на посаду президента від Демократичної партії на виборах 2016 року.

Скаргу підписали групи юристів Common Case, Campaign Legal Center, «Демократія-21» і ще двоє адвокатів. Вони посилаються на нещодавно оприлюднені електронні листи, адресовані Трампу-молодшому, у яких повідомляється, як, і навіщо буде проводитися зустріч з російським адвокатом Наталією Весельницькою.

Федеральна виборча комісія єдине відомство, яке займається цивільними позовами про порушення законодавства у сфері фінансування виборчих кампаній.

Раніше у четвер спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян заявив, що син президента Дональд Трамп-молодший має дати свідчення на слуханнях щодо зв’язків оточення Дональда Трампа-старшого з Росією.

У той же день президент США заявив, що ЗМІ роздмухують подробиці короткої зустрічі його сина з Весельницькою, яка не була представником уряду Росії.

Саме можливість втручання Росії у вибори американського президента у 2016 році стала предметом розслідувань, які проводять Конгрес і Міністерство юстиції США.