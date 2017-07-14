«Ісламська держава» взяла відповідальність за два напади в Європі минулого місяця

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» заявило про свою відповідальність за дві спроби нападів у столицях Франції і Бельгії, здійснених минулого місяця.

Як заявили екстремісти у своєму щомісячному інтернет-журналі «Румія», чергове число якого оприлюднили в четвер, один із їхніх членів був нападником у Парижі 19 червня. Тоді чоловік на авті, в якому були вибухові речовини і зброя, врізався в машину з автоколони поліції на Єлисейських полях, великому бульварі в центральній частині міста. Авто нападника після удару спалахнуло й почало диміти внаслідок невеликого вибуху в ньому. Ніхто не потерпів, крім нападника, який загинув, за даними розтину, внаслідок вибуху і, можливо, також отруєння димом.

Інший член угруповання, мовиться в повідомленні, влаштував невеликий вибух на Центральному вокзалі Брюсселя 21 червня. Тоді так само ніхто не потерпів, а нападника застрелили силовики.

Останнім часом у країнах Європи почастішали напади, частина яких призводить до значних жертв. Угруповання «Ісламська держава» вже брало на себе відповідальність за частину цих нападів.