Загиблі в Єгипті туристки – громадянки Німеччини, а не України – посадовець

Дві загиблі внаслідок нападу на курорті Хургади в Єгипті іноземні туристки ідентифіковані як громадянки Німеччини, а не України, повідомило агентство Reuters із посиланням на коментар начальника безпеки в єгипетській провінції Червоне Море з центом у Хургаді генерал-майора Мухаммада аль-Хамзаві.

Крім того, підтверджене поранення ще чотирьох туристок. Дані про громадянство поранених досі наводять різні. Їх доставили до лікарні.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту раніше повідомило, що нападника, який кидався на людей на пляжі з ножем, затримали. Його мотиви ще не відомі.

За попередніми даними розслідування, чоловік потрапив на територію готелю, перепливши з сусіднього пляжу, і напав на туристів.

Напад стався за кілька годин після того, як у єгипетських містах Каїр і Гіза невідомі застрелили п’ятьох поліцейських.

У січні 2016 року в Хургаді вже ставався напад на туристів – тоді двоє нападників поранили на пляжі двох іноземних туристів.