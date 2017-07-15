Українська сторона СЦКК: під обстріл бойовиків потрапили житлові квартали Мар’їнки

Українська сторона Спільного центру контролю і координації на лінії контакту на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики минулої доби обстріляли житлові квартали Мар’їнки.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, 14 липня близько 22:30 під час обстрілу позицій Збройних сил України біля Мар’їнки, під обстріл бойовиків з автоматичних і протитанкових гранатометів потрапили житлові квартали населеного пункту.

За даними штабу, в Мар’їнці працює спостережна група української сторони СЦКК, інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Раніше цього тижня також повідомляли про обстріли житлових кварталів Мар’їнки 12 липня.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що ввечері 14 липня спостережний пункт СЦКК в селі Безіменне Новоазовського району (підконтрольне донецьким бойовикам) потрапив під обстріл ЗСУ.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.