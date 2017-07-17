Іран назвав ім’я затриманого американця, США вимагають його звільнення

Влада Ірану повідомила, що громадянином США, засудженим до 10 років ув’язнення за шпигунство, є Сію Ванґ, 37-річний дослідник із Прінстонського університету. За даними офіційного інформаційного агентства судів Ірану Mizanonline, Ванґ, який народився в Китаї, був заарештований 8 серпня 2016 року, намагаючись виїхати з Ірану.

У повідомленні вказано, що цей чоловік був частиною «проекту інфільтрації» для збору «конфіденційних статей» для американських та британських організацій, включно із Прінстонським та Гарвардським університетами, Держдепартаментом США та Британським інститутом перських студій. За даними Mizanonline, засуджений американець «міг під час прихованого спостереження заархівувати 4500 сторінок державних документів».

Держдепартамент заявив, що знає про долю Ванґа. Американське зовнішньополітичне відомство закликало Іран негайно звільнити всіх громадян США чи інших іноземних країн, що утримуються там, як мовиться в заяві, за сфабрикованими звинуваченнями.