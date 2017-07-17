Вступникам дозволили подавати паперову заяву до вишу, якщо вони не можуть зареєструвати електронний кабінет

Міністерство освіти і науки дозволило вступникам подавати заяви у паперовій формі, якщо представник приймальної комісії вишу засвідчить неможливість створення електронного кабінету. Про це йдеться у повідомленні на сайті МОН. За результатами кожного робочого дня приймальні комісії зобов’язані подавати звіти встановленого зразка до державного підприємства «Інфоресурс», зазначають у міністерстві.

«Рішення було ухвалено, насамперед, для того, щоб заяви встигли подати ті вступники, які вже зараз мають проходити творчі конкурси. Адже через запровадженням нового програмного забезпечення з посиленими вимогами до ідентифікації вступників наразі трапляються окремі випадки відмови в реєстрації електронних кабінетів, пов’язані з розбіжностями в реєстраційних даних», – йдеться у повідомленні.

Водночас, зауважують МОН, якщо вступникам вдалося зареєструвати електронний кабінет, але він не працює нормально, абітурієнтам потрібно звертатися до сервісу підтримки реєстрації по телефону або листом на електронну пошту.

За даними міністерства, станом на 17 липня у системі створено вже понад 137,7 тисяч електронних кабінетів вступників, зареєстровано 563,4 тисячі заяв на вступ до вишу, з них 348,8 тисяч – в електронній формі.

Прийом документів для вступників, які хочуть навчатися на бакалавраті, триватиме з 12 до 26 липня. Списки рекомендованих до вступу за результатами співбесід і за квотами оприлюднять 24 липня, а за результатами ЗНО – 1 серпня.

Абітурієнти, які хочуть вступати на магістратуру, зможуть подавати заявки з 17 липня до 24 липня.