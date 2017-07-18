Depeche Mode: концерт у Києві відбудеться

Стан вокаліста гурту Depeche Mode Дейва Гаана поліпшився, найближчий концерт гурту в Києві відбудеться, йдеться в повідомленні на офіційній сторінці колективу у Facebook 18 липня.

«Ми раді повідомити, що стан Дейва покращився, і ми вирушатимемо до України сьогодні, щоб дати концерт у Києві завтра ввечері. Гурт із нетерпінням чекатиме на наступні шоу в європейському літньому турі і буде рада побачити всіх фанів у Києві завтра, у Варшаві в п’ятницю і в Клужі (Румунія) в неділю», – йдеться в повідомленні.

Представники гурту пообіцяли надати інформацію щодо можливого перенесення скасованого концерту в Мінську в найближчі кілька днів.

17 липня ввечері в Мінську через кишковий розлад у вокаліста не відбувся запланований концерт Depeche Mode. Дейва Гаана шпиталізували, він провів ніч у мінській лікарні.