У Росії «в’язня Болотної» Панфілова доправили на примусове лікування

У Росії засудженого у так званій «Болотній справі» Максима Панфілова доправили у психіатричну лікарню в Астрахані, де він буде проходити примусове лікування, повідомляє правозахисний портал «ОВД-Инфо» з посиланням на матір активіста Марину Данилкіну.

Минулого тижня стало відомо, що Панфілова вивезли з і московського ізолятора «Бутирка», де він перебував із 2016 року. Адвокат Сергій Панченко припустив, що його підзахисного відвезли на лікування, але не зміг з’ясувати, куди саме.

У березні суд визнав жителя Астрахані Максима Панфілова винним у застосуванні насильства до представника влади на Болотній площі в травні 2012 року. У вироку йдеться, що обвинувачений зірвав шолом зі співробітника ОМОНу і «заподіяв йому фізичний біль».

Сам Панфілов стверджував, що не брав участі в «масових заворушеннях». Фахівці інституту імені Сербського визнали його неосудним – Панфілов страждає неврологічним захворюванням: синдромом Туретта. Захист наполягав на амбулаторному лікуванні Панфілова за місцем проживання. Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політв'язнем.