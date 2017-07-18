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18 Липень 2017, Київ 17:02
Новини | Події

Суд оштрафував пранкера Седюка, що показував сідниці на «Євробаченні»

Інцидент на «Євробаченні-2017»

Дніпровський районний суд Києва визнав винним у хуліганстві Віталія Седюка, який показував сідниці на «Євробаченні», повідомили у столичній прокуратурі.

За даними відомства, суд призначив пранкерові покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Водночас, йдеться у повідомленні, прокурор під час дебатів попросив для правопорушника покарання у вигляді 240 годин громадських робіт.

Як написала у Facebook речниця прокуратури Києва Надія Максимець, відомство розглядає можливість подання апеляції.

На фінальному концерті музичного конкурсу «Євробачення-2017» у Києві під час виступу переможниці минулорічного конкурсу співачки Джамали Віталій Седюк оголив сідниці.

Через інцидент у соцмережах розкритикували Седюка, а також міністра Авакова, який назвав чоловіка «ганьбою країни» і натякнув на можливе сексуальне насильство щодо нього в ізоляторі тимчасового тримання.

Дніпровський районний суд Києва 15 травня відпустив Седюка під особисте зобов’язання на два місяці, суд зобов’язав його прибувати до слідчого за викликом, здати закордонні паспорти.

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