Причиною загибелі трьох людей на Рівненщині став вибух гранати – поліція

У будинку в селищі Зарічне Рівненської області 18 липня близько 23:00 пролунав вибух, внаслідок якого загинули троє чоловіків 49, 45 і 25 років. Як інформує прес-служба Національної поліції України, причиною вибуху стало необережне поводження з гранатою РГД-5.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що у гості до найстаршого з загиблих прийшов 45-річний товариш. Обоє сіли вечеряти, коли до помешкання прийшов ще один 25-річний знайомий, який проживає неподалік. Зі слів 18-річної дочки власника будинку, молодий чоловік приніс до оселі предмет, зовні схожий на гранату.

«Через деякий час дівчина пішла до родичів, а чоловіки залишились продовжувати застілля. І вже близько 23-ї години у будинку пролунав вибух, у результаті якого усі троє чоловіків загинули на місці трагедії», – йдеться в повідомленні.

Уламки гранати правоохоронці вилучили та направили на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. За фактом загибелі трьох людей поліцейські розпочали досудове розслідування.