ЄС закликав Польщу зупинити суперечливу реформу судочинства й пригрозив санкціями

Європейська комісія закликала Польщу зупинити суперечливу реформу судочинства й попередила, що в разі відмови вже наступного тижня Польщі загрожують безпрецедентні санкції.

У Брюсселі заявляють, що ця реформа матиме « значний негативний вплив» на незалежність судочинства в Польщі.

Як повідомив після засідання Єврокомісії її перший віце-президент Франс Тіммерманс, там швидко підготують належні процедури при порушенні права ЄС і застосують їх наступного тижня. Зокрема, сказав він, Єврокомісія впритул наблизилася до застосування статті 7 Лісабонської угоди про функціонування ЄС, за якою Польщу можуть позбавити права голосу в Раді Євросоюзу.

Запроваджувана в Польщі реформа «значно посилює системні загрози принципові верховенства права», наголосив Тіммерманс. За його словами, реформа призведе до скасування незалежності судової гілки влади і поставить її під повний політичний контроль уряду.

Владна в Польщі від 2015 року популістська консервативна націоналістична партія «Право і справедливість» уже запровадила низку кроків для збільшення свого контролю над судами, прокуратурою і державними засобами інформації. Минулого тижня вона провела через парламент Польщі низку законів про судову реформу, що, на думку опозиції і зовнішніх спостерігачів, створюють загрозу принципові розподілу влад.

За цими законами, зокрема, міністр юстиції, що є політичним призначенцем, отримає право призначати суддів Верховного суду й голів звичайних судів країни, а до парламенту має відійти право призначати членів Національної ради юстиції, яка має захищати незалежність судів.

Ці дії влади викликали низку демонстрацій протесту в столиці й інших містах Польщі.