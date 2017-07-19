СБУ анонсувала суд над виданою з Молдови учасницею «ЛНР»

Служба безпеки України повідомила, що на Луганщині будуть судити учасницю підтримуваного Росією незаконного збройного сепаратистського угруповання «ЛНР», яку раніше видала Україні Молдова.

Як мовиться в повідомленні, нині слідчі СБУ в Луганській області проводять досудове розслідування щодо цієї 28-річної громадянки України. До його завершення підозрювана буде перебувати під вартою. Їй інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації).

До цього, повідомили в СБУ, контррозвідка встановила, що жінка перебувала в одному з підрозділів угруповання «ЛНР», визнаного в Україні терористичним, і займалася його матеріально-технічним забезпеченням. Відтак вона виїхала до Молдови. З березня 2017 року вона перебувала в розшуку за підозрою у причетності до діяльності терористичної організації. Спецслужби Молдови, за інформацією СБУ, виявили пособницю бойовиків. Її оголосили небажаною особою в Молдові і передали українським правоохоронцям.

На початку липня Служба інформації і безпеки Молдови повідомляла про затримання і передачу Україні затриманої нею української громадянки, що, за даними молдовської спецслужби, була найманкою в сепаратистів на Луганщині. Також за результатами того ж спецрозслідування був затриманий і 30-річний громадянин Молдови, що теж, як вважають, був найманцем у сепаратистів угруповання «ЛНР». Щодо нього порушена справа за статтею про найманство Кримінального кодексу Молдови. Чоловіка підозрюють у наданні підтримки сепаратистським силам, що беруть участь у збройному конфлікті на південному сході України, у 2015–2016 роках.