Корпус вартових ісламської революції закликав США віддалити військові бази від Ірану

Керівник іранського Корпусу вартових ісламської революції Мохаммед Алі Джафарі 19 липня закликав Вашингтон перемістити свої бази в регіоні Перської затоки далі від Ірану.

«Якщо Сполучені Штати захочуть застосувати санкції проти іранської оборони та Корпусу вартових ісламської революції, вони мають перемістити свої регіональні бази на відстань приблизно 1000 кілометрів від Ірану і усвідомити, що платитимуть високу ціну за будь-які прорахунки», – заявив Джафарі.

Сполучені Штати мають бази в Катарі та Кувейті, які є сусідами Ірану в Перській затоці, а П'ятий флот США розташований також у цьому регіоні, в Бахрейні. Пентагон ніколи не заявляв про плани будь-куди переміщувати ці бази.

Раніше 19 липня президент Ірану Хасан Роугані заявив, що Тегеран «відреагує відповідно» на нові санкції з боку США. Водночас він наголосив, що його країна залишається відданою ядерній угоді 2015 року.

18 липня США розширили ще на 18 позицій перелік фізичних і юридичних осіб, яких стосуються санкції через програму балістичних ракет Ірану й інші пов’язані різновиди діяльності.

Як заявило міністерство фінансів США, до списку санкцій потрапили 16 суб’єктів за «дії на підтримку незаконних іранських дій і транснаціональної злочинної діяльності». Державний департамент США додав, що ще дві іранські організації потрапили під санкції безпосередньо за участь у програмі створення балістичних ракет.

Після укладення на початку 2015 року «ядерної угоди» з Іраном, за якою Тегеран різко скоротив свою ядерну програму до рівня, що має унеможливити створення ядерної зброї, а Захід у відповідь почав знімати накладені через цю програму санкції, Рада безпеки ООН скасувала попередню заборону для Тегерана створювати балістичні ракети. Але Вашингтон продовжує вважати, що ракетна програма Ірану становить загрозу, і накладає санкції на Тегеран через неї. Угода не вимагає від США знімати санкції, які не стосуються ядерної діяльності Ірану.