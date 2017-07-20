Суд у Баку засудив російського блогера до 3 років тюрми через відвідини Карабаху

В Азербайджані Бакинський суд із тяжких злочинів засудив російського блогера Олександра Лапшина до трьох років позбавлення волі, визнавши його винним у публічних закликах, спрямованих проти держави і в порушенні державного кордону. Суд оголосив вирок на засіданні 20 липня.

На процесі Лапшина судили за звинуваченнями в незаконному відвідуванні сепаратистського регіону Нагірного Карабаху 2011 і 2012 року, який Азербайджан визнав окупованою територією, без отримання згоди офіційного Баку і в закликах до визнання його самопроголошеної «незалежності», оприлюднених в інтернеті 2016 року.

Сторона обвинувачення просила для Лапшина шість із половиною років позбавлення волі.

Він провини не визнає. У своєму останньому слові блогер заявив, що його провина перед азербайджанським народом «тільки моральна, а не правова».

Лапшина затримали у столиці Білорусі Мінську в середині грудня 2016 року за запитом про екстрадицію з Азербайджану і врешті видали до цієї країни, попри протести Росії, Ізраїлю, громадянином яких він є, а також правозахисників, які заявляли, що блогера не можна позбавляти волі за «висловлення своєї думки чи поїздки до спірного регіону».