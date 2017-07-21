Суд обирає запобіжний захід депутатові Полякову

Солом’янський районний суд Києва 21 липня обирає запобіжний захід для депутата Верховної Ради України від «Народного фронту» Максима Полякова.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обрати заставу для підозрюваного і зобов’язати Полякова носити електронний браслет спостереження та здати закордонний паспорт.

Поляков, а також виключений із фракції «БПП» народний депутат Борислав Розенблат є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають.

11 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, але не дозволила його арешт.

18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді семи мільйонів гривень застави.