Луценко вручив підозри депутатам Розенблату і Полякову

Генеральний прокурор України Юрій Луценко офіційно вручив підозри народним депутатам Бориславу Розенблатові (позафракційний, виключений із фракції «Блок Петра Порошенка») і Максимові Полякову (фракція «Народний фронт»), щодо яких Верховна Рада України раніше дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Це відбулося в будівлі Верховної Ради, де Луценко, виступаючи на засіданні, запросив обох депутатів до кабінету керівника апарату парламенту.

Він нагадав, що їх викликали для вручення підозр до Генеральної прокуратури України на 14.30 у четвер, але вони не з’явилися.

Після вручення підозр у парламенті Луценко повідомив журналістам, що також пояснив Розенблатові і Полякову їхні права. Їх у статусі підозрюваних викликано на п’ятницю на перші допити до Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У вівторок Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, але не дозволила арешту й затримання цих депутатів.

Борислав Розенблат і Максим Поляков є фігурантами так званої «бурштинової справи».

У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають.