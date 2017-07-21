Прикордонники: пасажиро-транспортний потік до Криму продовжує зменшуватися

Кількість людей і транспортних засобів, які прямують через адміністративний кордон із анексованим Росією Кримом, продовжує зменшуватися, заявляють у Держприкордонслужбі України.

«За червень 2017 року адмінкордон в обох напрямках перетнули на 13% громадян менше ніж за аналогічний період минулого року, а транспортних засобів менше на 21%. Аналогічна ситуація спостерігається і в липні цього року, коли за два тижні громадян вже менше на 13%, а машин менше аж на 27% ніж за такий самий період в 2016 році», – йдеться в повідомленні.

Водночас, кажуть прикордонники, фактична влада анексованого Криму продовжує штучно створювати черги перед контрольними пунктами.

«Через такі провокаційні дії громадяни змушені простоювати в очікуванні по кілька годин. Наразі окупаційні служби пропускають в середньому щонайбільше 10 автомобілів на годину і активізують свою роботу тільки під час перебування знімальних груп російських пропагандистських каналів», – йдеться в повідомленні.

Як заявляють у прикордонслужбі, станом на 11:00 21 липня у штучній черзі на контрольному пункті «Чонгар» стоїть близько 85 автомобілів, перед КПВВ «Каланчак» і «Чаплинка» черги відсутні.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на прикордонне управління ФСБ Росії заявили, що черги на адмінкордоні з Кримом створюють саме українські служби.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній «кордон». На адмінмежі працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».