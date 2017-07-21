Суд призначив депутатові Полякову заставу в 304 тисячі гривень

Солом’янський районний суд Києва обрав народному депутатові України від фракції «Народний фронт» Максиму Полякову запобіжний захід у вигляді застави на суму 304 тисячі гривень.

Згідно з ухвалою суду від 21 липня, Поляков також зобов’язаний носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва й Умані без дозволу слідчого, прокурора або суду, здати закордонні паспорти.

Запобіжний захід діє до 19 серпня.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила встановити суму застави у 505 тисяч гривень.

Поляков, а також виключений із фракції «БПП» народний депутат Борислав Розенблат є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають.

11 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, але не дозволила його арешт.

18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді семи мільйонів гривень застави і заборонив без дозволу слідчого залишати Київ або Житомир.