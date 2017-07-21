Луценко: ГПУ почала розслідування щодо Вілкула

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження про несплату співголовою фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді Олександром Вілкулом податків в особливо великому розмірі, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

«21 липня було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали правоохоронних органів щодо того, що Олександр Вілкул, ймовірно, ухилився від сплати податків у особливо великих розмірах», – сказав Луценко 21 липня в Дніпрі.

Генпрокурор додав: якщо депутат сплатить всі необхідні податки, то його не притягнуть до кримінальної відповідальності.

6 липня Луценко заявив про намір підготувати подання про зняття депутатської недоторканності із народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула через подання фіскальними органами факту ухилення від сплати податків парламентарем.

Перед цим у Державній фіскальній службі повідомили, що перевірка даних електронних декларацій народного депутата Олександра Вілкула виявила несплату податків на суму в 19 мільйонів 600 тисяч гривень. Матеріали перевірки направили до Генпрокуратури.

Вілкул назвав ці звинувачення «дешевим піаром».