Іран оголосив про початок нового ракетного проекту попри загострення відносин зі США.

Іранські державні ЗМІ повідомляють, що міністр оборони країни Хосейн Дехган заявив на урочистій церемонії, що починається виробництво ракети «Сайяд-3», дальність польоту якої становитиме 27 кілометрів. За словами міністра, вона зможе вражати бойові літаки, «безпілотники», крилаті ракети і вертольоти.

Минулого тижня США запровадили нові санкції проти 18 компаній і фізичних осіб, причетних до іранської програми розробки балістичних ракет.

Вашингтон заявив, що «згубні дії» Тегерана на Близькому Сході можуть звести нанівець результати ядерної угоди 2015 року. Тоді 6 провідних світових держав, включаючи США, погодилися послабити чи скасувати санкції проти Ірану в обмін на згортання його ядерної програми.