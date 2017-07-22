Макрон телефонуватиме Путіну, Меркель і Порошенку щодо Донбасу

Президент Франції Емманюель Макрон 24 липня зателефонує лідерам Росії, Німеччини і України для обговорення зусиль щодо припинення бойових дій на Донбасі. Про це у суботу повідомили в офісі французького президента.

У продовж цього тижня на Донбасі значно збільшилася кількість обстрілів.

Про припинення вогню на лінії контакту, що є вимогою Мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, домовлялися вже багато разів. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.

За час бойових дій на Донбасі, за оцінками ООН, тут загинули 10 тисяч людей.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.