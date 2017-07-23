У Москві сотні людей вийшли на марш «За вільний інтернет»

Кілька сотень людей вийшли на марш «За вільний інтернет» 23 липня в центрі російської столиці Москви. Вони вимагають відставки голови «Роскомнагляду» Олександра Жарова. Акція узгоджена з мерією Москви.

Учасники акції виступають проти цензури в інтернеті. Вони також закликають російську владу реабілітувати засуджених за репости і лайки в соціальних мережах.

16 липня однойменна акція відбулася і в російському Санкт-Петербурзі.

Згідно з доповіддю правозахисної організації Freedom House, Росія входить у двадцятку країн з «невільним інтернетом». Нещодавно Держдума Росії схвалила додаткові обмеження в інтернеті. Зокрема були ухвалені закони про заборону засобів обходу блокувань і регулювання роботи месенджерів.