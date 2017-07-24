Поліція: в автомобіль, що горів у центрі Одеси, була закладена вибухівка

Поліція Одеської області заявляє, що вибух автомобіля у центрі Одеси вранці 24 липня стався через закладення вибухового пристрою.

«За характерними пошкодженнями вказаного автомобіля чітко визначається місце вибуху – це район заднього лівого пасажирського місця. На теперішній час попередньо визначено, що вибух вказаного автомобіля стався внаслідок дії безоболонкового вибухового пристрою. Тротиловий еквівалент підірваного заряду складає близько 600 грамів. Встановлюється тип вибухової речовини», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, автомобіль «ВАЗ 2101», який вибухнув, зареєстрований на 68-річного жителя Дніпра.

Огляд місця вибуху триває. Поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією «умисне знищення або пошкодження майна».

У ДСНС раніше повідомляли, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

На початку липня в поліції Одеси вже повідомляли про підрив автомобіля в місті за допомогою саморобного вибухового пристрою в пластиковому корпусі.