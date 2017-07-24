МЗС запустило другий етап проекту «Крим на карті світу»

Міністерство закордонних справ України повідомило, що запустило другий етап проекту «Крим на карті світу», і запросило небайдужих до співпраці.

Цей проект має на меті відслідковувати некоректне позначення на мапах окупованого українського Криму як «російського». Перший етап стосувався друкованих і електронних мап, другий націлений на навігаційні системи і продукти.

Як наголосили в МЗС, кожен може допомогти і долучитися: «просто відкрийте навігатори в своїх смартфонах/планшетах/автомобілях та подивіться, чи правильно позначена АР Крим на карті».

Міністерство просить повідомляти про виявлені некоректні зображення на електронну адресу crimea@mfa.gov.ua або в коментарях до повідомлення про проект у фейсбуці. Для цього МЗС просить подати такі дані:

1. Скриншот/фото некоректного зображення.

2. Інформація про навігаційний продукт (назва, мова використання, рік виготовлення, дата оновлення карт).

3. Компанія-виробник навігаційної карти (назва, країна, центральний офіс).

4. Технічний прилад, на якому використовується програмний продукт (назва, рік, виробник).

5. Додаткова інформація про продукт (наприклад, якщо йдеться про позначення АР Крим на навігаторі, який встановлено в автомобілі – марка, рік випуску авто).

«Чим більше інформації ви нам надасте, тим легше буде сформулювати претензію до компанії-виробника. Ми фіксуємо всі факти та звертаємось через наші посольства до центральних офісів компаній-виробників із проханням виправити неточності в навігаційних системах відповідно до норм міжнародного права та Резолюції ГА ООН №68/262 від 27 березня 2014 року, які підтверджують територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів», – додали в Києві.

«Виправ помилку! #КримЦеУкраїна!» – мовиться на закінчення допису.

Міністерство нагадало, що в рамках першого етапу проекту завдяки співпраці з громадськістю вже неодноразово вдалося виправити неправильні позначення окупованого українського півострова.

Цей перший етап МЗС України запустило наприкінці 2015 року.