Російський омбудсман звинуватила Україну у створенні екологічних проблем у Криму

Уповноважений з прав людини Росії Тетяна Москалькова вказала на складну екологічну ситуацію в Криму і в Севастополі і звинуватила Україну в скиданні відходів у море до березня 2014 року. Про це вона заявила, виступаючи на координаційній раді уповноважених з прав людини в Росії 25 липня.

«У нас дуже важкий український спадок у Криму і в Севастополі, де прямо відходи скидаються в море... Зараз величезну роботу здійснює наш уповноважений, щоб хоча б підняти цю проблему і розвернути владу до її вирішення», – зазначила вона.

Докладніші дані про екологічну ситуацію в Криму, зокрема про обсяг відходів, що зливаються в море, Москалькова не озвучила.

Як повідомляють «Крим.Реалії», 20 липня підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що очисні споруди в Сімферополі фактично не працюють, інфраструктура зношена майже на 100%, а їх модернізація та будівництво нового каналізаційного колектора оцінюється в 17 – 22 млрд рублів.

При цьому українські експерти запевняють, що очисні споруди в Криму виконують свою функцію краще, ніж у період 2011-2013 років. А навантаження на системи очищення на півострові скоротилося.

Тим не менш, у Криму жителі регулярно стикаються з проблемою викиду стічних вод у акваторію Чорного моря. Проблему в квітні цього року визнали в Роскомнадзорі. Російська влада Криму повідомляла, що 2016 року почнеться розробка проектів очисних споруд, щоб вже наступного року розпочати їх будівництво.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».