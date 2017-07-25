Уряд ліквідовує державний авіабудівний концерн «Антонов»

Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію українського авіабудівного концерну «Антонов». Відповідну постанову за 19 липня опубліковано на сайті уряду.

Вона передбачає створення комісії з ліквідації, яка має через три місяці подати ліквідаційний баланс. За даними, оприлюдненими в документі, комісію очолить заступник міністра економічного розвитку Юрій Бровченко.

Як пояснюють на Facebook-сторінці представники «Антонова», постанова стосується ліквідації структури концерну, куди входить три підприємства: державне підприємство «Антонов», «Харківське Державне Авіаційне Виробниче Підприємство» та державне підприємство «Завод 410 Цивільної авіації».

«В 2015 році з метою підвищення ефективності авіаційної галузі, урядом України було прийняте рішення передати Державне піприємство «Антонов», ХДАВП та «Завод 410» (тобто всі три підприємства концерну «Антонов») в управління Державного концерну «Укроборонпром»», – йдеться у повідомленні.

Авіабудівники запевняють, що підприємство продовжує працювати в штатному режимі, а продукція і надалі буде представлена під брендом «Антонов».

Раніше стало відомо про плани уряду зробити аеропорт «Антонов» у Гостомелі на Київщині базою для обслуговування лоукостів в Україні.