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25 Липень 2017, Київ 18:50
Новини | Економіка

Уряд ліквідовує державний авіабудівний концерн «Антонов»

Літак «Мрія» концерну «Антонов»

Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію українського авіабудівного концерну «Антонов». Відповідну постанову за 19 липня опубліковано на сайті уряду.

Вона передбачає створення комісії з ліквідації, яка має через три місяці подати ліквідаційний баланс. За даними, оприлюдненими в документі, комісію очолить заступник міністра економічного розвитку Юрій Бровченко.

Як пояснюють на Facebook-сторінці представники «Антонова», постанова стосується ліквідації структури концерну, куди входить три підприємства: державне підприємство «Антонов», «Харківське Державне Авіаційне Виробниче Підприємство» та державне підприємство «Завод 410 Цивільної авіації».

«В 2015 році з метою підвищення ефективності авіаційної галузі, урядом України було прийняте рішення передати Державне піприємство «Антонов», ХДАВП та «Завод 410» (тобто всі три підприємства концерну «Антонов») в управління Державного концерну «Укроборонпром»», – йдеться у повідомленні.

Авіабудівники запевняють, що підприємство продовжує працювати в штатному режимі, а продукція і надалі буде представлена під брендом «Антонов».

Раніше стало відомо про плани уряду зробити аеропорт «Антонов» у Гостомелі на Київщині базою для обслуговування лоукостів в Україні.

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