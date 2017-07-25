Конгрес США голосуватиме за законопроект щодо санкцій проти Росії

Палата представників США 25 липня голосуватиме за законопроект, який запроваджує нові санкції щодо Росії, Ірану і Північної Кореї.

Голосування у нижній палаті Конгресу заплановане на північ за київським часом.

Законопроект про запровадження нових санкцій США щодо Росії через її агресію проти України, серед іншого, передбачає обмеження на співпрацю компаній і осіб зі США не тільки безпосередньо з підсанкційними юридичними чи фізичними особами, у першу чергу в Росії, а й із компаніями чи людьми з третіх країн, що йдуть на таку співпрацю з підсанкційними. Таким чином, у нинішньому вигляді з документа випливає, що під санкції США можуть потрапити й ті компанії в ЄС, співпраця яких із Росією не порушує європейських санкцій, але виходить поза межі санкцій американських, які має посилити новий закон.

У Європейському союзі висловили занепокоєння через очікуване схвалення у США цього закону.

Законопроект, що стосуватиметься також Ірану і Північної Кореї, нині перебуває на розгляді обох палат Конгресу США. Палата представників голосуватиме щодо нього у вівторок, пізніше його має розглянути й Сенат. За повідомленнями, серед законодавців США знайдеться досить голосів, щоб навіть у разі застосування вето президентом Дональдом Трампом подолати його.