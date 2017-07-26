ДСНС: У Києві стався вибух у багатоповерхівці, загинула жінка

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про вибух невідомого походження у багатоквартирному будинку у Голосіївському районі Києва. За даними відомства, внаслідок вибуху загинула жінка.

«До місця виклику негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю о 15:58 до місця події було встановлено, що внаслідок вибуху стався обвал перекриття між 1 та 2 поверхом без подальшого горіння. Рятувальниками евакуйовано 20 мешканців будинку», – йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

За інформацією служби, до ліквідації наслідків вибуху залучено 41 співробіника ДСНС та 8 одиниць техніки. На місті події працює оперативна група.