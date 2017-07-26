Одного українського військового на Донбасі поранили за добу – штаб

Обстріли українських позицій у зоні конфлікту тривали на всіх напрямках, один військовий отримав поранення, повідомляють у штабі української воєнної операції на Донбасі.

Українська сторона нарахувала 9 обстрілів, найбільшу інтенстивність зафіксувала поблизу Красногорівки на Донеччині (Маріупольський напрямок).

Представники угруповання «ДНР», у свою чергу, вранці заявили про 43 порушення режиму припинення вогню з українського боку, сепаратисти «ЛНР» – про 11.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.