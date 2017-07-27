Співробітниця Вищого спецсуду викупила частину квартири за 1,3 мільйона гривень – #Точно

Головний спеціаліст Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Іванна Драга викупила частину квартири, співвласницею якої була до того, в столиці площею 100 квадратних метрів за 1 301 000 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Продавцями квартири виступили Володимир Драга і Наталія Драга, які, за даними попередньої декларації Іванни Драги, були, як і вона, співвласниками згаданої нерухомості.

У згаданій річній декларації співробітниця Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Іванна Драга не задекларувала коштів на банківських рахунках та значного розміру готівки, що б надали змогу придбати коштовну нерухомість. Річна заробітна плата тоді склала 162 341 гривню.