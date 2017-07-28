Віряни УПЦ КП проводять хресну ходу в центрі Києва (трансляція)

У центрі Києва почалася хресна хода вірян Української православної церкви Київського патріархату з нагоди Дня Хрещення Русі-України.

Віряни у духовенство пройдуть ходою від Володимирського собору до Володимирської гірки. Очолює хресну ходу голова УПЦ КП Філарет. У колоні учасників ходи, за словами кореспондента Радіо Свобода, – велика кількість людей у камуфляжі. Люди несуть також багато українських прапорів.

Довкола учасників заходу перебувають представники поліції, які стежать за дотриманням правопорядку. Акція відбувається мирно.

Напередодні свою ходу до Дня Хрещення Русі-України проводили віряни УПЦ Московського патріархату.