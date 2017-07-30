США назвали безпечними і професійними свої дії щодо іранських кораблів

Військово-морський флот США заявив, що його дії стосовно іранських кораблів у Перській затоці, коли вертоліт із американського корабля давав попереджувальні постріли сигнальними ракетами, були безпечні і професійні.

Як повідомив у суботу ВМФ США, один із їхніх вертольотів здійснював патрулювання в міжнародному повітряному просторі, коли побачив кілька іранських кораблів, озброєних ракетами, які наближалися до американських кораблів «на великій швидкості». Вертоліт намагався встановити зв’язок із іранцями, але там не відповіли, що змусило дати попередження сигнальними ракетами, повідомили у 5-му флоті США, що базується в Бахрейні.

Саме ці сигнальні ракети з вертольота, який працює з авіаносцем «Німіц» і кораблем його супроводу, змусили іранські кораблі припинити зближення, заявили на флоті.

Раніше в суботу іранський Корпус вартових Ісламської революції – елітне збройне формування, що є головною опорою ісламського режиму і є фактично паралельними збройними силами, – повідомив, що інцидент стався біля нафтогазової платформи «Ресалат», де чергували фрегати корпусу. «Американці здійснили провокаційний і непрофесійний крок, коли подали попередження шляхом обстрілу кораблів сигнальними ракетами», – заявили в Корпусі вартових.

Схожий випадок уже стався в регіоні у вівторок, 25 липня: тоді патрульний корабель ВМФ США теж робив попереджувальні постріли біля іранського корабля, що, за словами американських моряків, наблизився до них менш ніж на 140 метрів у північній частині Перської затоки. При цьому, заявили у США, іранський корабель ігнорував виклики на радіо, сигнальні ракети і корабельний гудок, і тільки попереджувальні постріли змусили його припинити зближення.

Тоді так само Центральне командування США заявило, що корабель іранського Корпусу вартових ісламської революції здійснював «небезпечну і непрофесійну взаємодію» в міжнародних водах.

Президент США Дональд Трамп іще в перебігу виборчої кампанії попереджав, що в разі його перемоги іранські кораблі, що будуть переслідувати американські, будуть «розстріляні і прибрані з поверхні води».