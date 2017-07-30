Чотири арабські країни, що бойкотують Катар, готові до діалогу

Чотири арабські країни, які бойкотують Катар, дозволять його цивільної авіації користуватися повітряними коридорами в екстрених випадках.

У неділю телебачення Саудівської Аравії повідомило, що з 1 серпня для Катару відкриють 9 коридорів, зокрема і міжнародний, над Середземним морем.

30 липня Саудівська Аравія, Бахрейн, Єгипет і Об’єднані Арабські Емірати висловили готовність почати діалог з Дохою за умови, що вона «висловить бажання припинити фінансування тероризму» і пообіцяє не втручатися у внутрішні справи сусідів. Конфлікт з Катаром обговорили голови МЗС чотирьох країн на зустрічі у столиці Бахрейну Манамі.

Раніше Катар відкинув висунений йому чотирма арабськими країнами ультиматум із 13 вимог, серед яких були вимоги припинити фінансову підтримку тероризму, закрити телеканал «Аль-Джазіра», скоротити більшість зв’язків із Іраном і закрити військово-повітряну базу Туреччини на території Катару. У відповідь чотири країни пригрозили новими санкціями.

Ці країни – Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет – іще 5 червня скоротили дипломатичні і туристичні зв’язки з Катаром, звинувативши Доху в підтримці тероризму і надмірній близькості з регіональним супротивником, Іраном. Ці твердження в Катарі відкидають.

І Катар, і Саудівська Аравія є важливими союзниками США в регіоні, в Катарі також розміщена найбільша в регіоні Близького Сходу та Перської затоки американська військова база Аль-Удейд, де постійно розміщені близько 11 тисяч військовослужбовців США.