Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
31 Липень 2017, Київ 00:41
Новини | Міжнародні

Чотири арабські країни, що бойкотують Катар, готові до діалогу

Зустріч країн, що бойкотують Катар, Манама, 30 липня 2017 року

Чотири арабські країни, які бойкотують Катар, дозволять його цивільної авіації користуватися повітряними коридорами в екстрених випадках.

У неділю телебачення Саудівської Аравії повідомило, що з 1 серпня для Катару відкриють 9 коридорів, зокрема і міжнародний, над Середземним морем.

30 липня Саудівська Аравія, Бахрейн, Єгипет і Об’єднані Арабські Емірати висловили готовність почати діалог з Дохою за умови, що вона «висловить бажання припинити фінансування тероризму» і пообіцяє не втручатися у внутрішні справи сусідів. Конфлікт з Катаром обговорили голови МЗС чотирьох країн на зустрічі у столиці Бахрейну Манамі.

Раніше Катар відкинув висунений йому чотирма арабськими країнами ультиматум із 13 вимог, серед яких були вимоги припинити фінансову підтримку тероризму, закрити телеканал «Аль-Джазіра», скоротити більшість зв’язків із Іраном і закрити військово-повітряну базу Туреччини на території Катару. У відповідь чотири країни пригрозили новими санкціями.

Ці країни – Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет – іще 5 червня скоротили дипломатичні і туристичні зв’язки з Катаром, звинувативши Доху в підтримці тероризму і надмірній близькості з регіональним супротивником, Іраном. Ці твердження в Катарі відкидають.

І Катар, і Саудівська Аравія є важливими союзниками США в регіоні, в Катарі також розміщена найбільша в регіоні Близького Сходу та Перської затоки американська військова база Аль-Удейд, де постійно розміщені близько 11 тисяч військовослужбовців США.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG