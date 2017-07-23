Президент Туреччини вирушив до держав Перської затоки через кризу навколо Катару

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вирушив у дводенний візит до низки держав Перської затоки в намаганні врегулювати кризу навколо Катару, що є союзником Анкари.

Як заявив він перед початком подорожі, ніхто не зацікавлений, щоб ця криза тягнулася далі.

За словами турецького президента, «вороги» намагаються «роздмухати напруженість поміж братами» в регіоні.

Ердоган додав, що «велику роль» у врегулюванні має відіграти Саудівська Аравія, що фактично була головним ініціатором кризи, – і при цьому утримався від її критики.

За планом подорожі, в неділю Ердоган має відвідати Саудівську Аравію й зустрітися з її королем Салманом, а також прибути до Кувейту – держави в регіоні, що не залучена до кризи і теж намагається бути посередником у її врегулюванні. У понеділок він має завершити візит у самому Катарі.

Криза спалахнула, коли Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет перервали дипломатичні і торговельні зв’язки з Катаром, звинувативши цю державу у фінансуванні ісламістських екстремістів і в надто тісних зв’язках із Іраном, їхнім провідним регіональним суперником. До цих чотирьох держав долучилися ще кілька, запровадивши щодо Катару менш суворі санкції.

Катар відкидає всі звинувачення і заявляє, що готовий до переговорів про вирішення кризи, але за умови повного дотримання свого суверенітету. Раніше чотири арабські країни висунули Катарові ультиматум із 13 пунктів, що стосувалися його внутрішньої і зовнішньої політики, але Катар його відкинув.

Досі міжнародні спроби вирішити кризу, включно з залученням США, не дали результату.

Катар є для Туреччини стратегічно важливим союзником: Анкара ще 2014 року створила там свою військову базу, після початку кризи в червні спрямувала туди додаткові свої війська, а також продовжує постачати до Катару, що опинився у фактичній блокаді сусідів, продукти харчування.