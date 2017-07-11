США і Катар підписали угоду про боротьбу з тероризмом і його фінансуванням у перебігу візиту до Дохи державного секретаря США Рекса Тіллерсона.

Як повідомив журналістів чільний радник держсекретаря Роберт Гаммонд, обидві країни підписали меморандум про порозуміння, що визначає, яких заходів має вжити Катар для посилення боротьби проти тероризму і його фінансування.

Тіллерсон нині перебуває в регіоні Перської затоки в намаганні залагодити напружені відносини між Катаром і низкою арабських держав, які звинуватили емірат у підтримці тероризму. Це перша безпосередня спроба США втрутитися у протистояння.

Раніше Катар відкинув висунений йому чотирма арабськими країнами ультиматум із 13 вимог, серед яких були вимоги припинити фінансову підтримку тероризму, закрити телеканал «Аль-Джазіра», скоротити більшість зв’язків із Іраном і закрити військово-повітряну базу Туреччини на території Катару. У відповідь чотири країни пригрозили новими санкціями.

Ці країни – Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет – іще 5 червня скоротили дипломатичні і туристичні зв’язки з Катаром, звинувативши Доху в підтримці тероризму і надмірній близькості з регіональним супротивником, Іраном. Ці твердження в Катарі відкидають.

І Катар, і Саудівська Аравія є важливими союзниками США в регіоні, в Катарі також розміщена найбільша в регіоні Близького Сходу та Перської затоки американська військова база Аль-Удейд, де постійно розміщені близько 11 тисяч військовослужбовців США.