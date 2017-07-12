Держсекретар США завершив переговори з супротивниками Катару без ознак прориву

Державний секретар США Рекс Тіллерсон завершив переговори з керівниками Саудівської Аравії і ще трьох арабських держав у намаганні вирішити їхню вже понад місячну суперечку з Катаром, хоча наразі ознак прориву внаслідок цих переговорів немає.

У саудівському місті Джидді він зустрічався з міністрами закордонних справ чотирьох країн і окремо з королем Саудівської Аравії Салманом бін Абдалазізом ас-Саудом і коронним принцом Мухаммадом бін Салманом.

Відтак він прибув до Кувейту, що не бере участі в суперечці і, як і США, намагається бути посередником у врегулюванні кризи, в перебігу якої Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет звинуватили Катар у підтримці тероризму.

У четвер Тіллерсон має знову прибути на переговори до Катару, де він уже побував у вівторок. Тоді США і Катар підписали меморандум про порозуміння про боротьбу з тероризмом і його фінансуванням, що визначає, яких заходів має вжити Катар для посилення цієї боротьби. Але чотири країни заявили, що цього недостатньо, щоб зняти їхні занепокоєння.

Раніше Катар відкинув висунений йому чотирма арабськими країнами ультиматум із 13 вимог, серед яких були вимоги припинити фінансову підтримку тероризму, закрити телемережу «Аль-Джазіра», скоротити більшість зв’язків із Іраном і закрити військово-повітряну базу Туреччини на території Катару. У відповідь чотири країни пригрозили новими санкціями.

Ці країни ще 5 червня скоротили дипломатичні і туристичні зв’язки з Катаром, звинувативши Доху в підтримці тероризму і надмірній близькості з регіональним супротивником, Іраном. Ці твердження в Катарі відкидають.

Усі п’ять країн, що беруть участь у суперечці, є важливими союзниками США в регіоні, в Катарі також розташована найбільша в регіоні Близького Сходу та Перської затоки американська військова база Аль-Удейд, де постійно розміщені близько 11 тисяч військовослужбовців США.