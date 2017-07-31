Один із фігурантів справи про перестрілку в Дніпрі залишив лікарню

Один із фігурантів справи про перестрілку в Дніпрі, внаслідок якої загинули двоє учасників АТО, залишив лікарню, де перебував із пораненням. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в обласному управлінні поліції.

За даними поліції, чоловік не мав ніякого статусу в справі, у правоохоронців не було підстав обмежувати його пересування.

«У нього не було ніякого статусу. Законних підстав не було, щоб йому визначити статус. Він був у важкому стані, тому слідчі дії з ним не проводились. На сьогодні його законним представником є адвокат, він співпрацює зі слідством. Його родичі звернулись з проханням про переведення його до іншої клініки, їм не відмовили. У нас немає підстав обмежувати його пересування як на території нашої країни, так і за кордоном», – сказали в прес-службі обласної поліції.

Водночас у поліції підтвердили, що чоловік вже виїхав за кордон.

Що ж до другого фігуранта справи, то він, за даними поліції, як і раніше, перебуває в лікарні.

Раніше журналіст Олександр Курбатов на своїй сторінці у Facebook оприлюднив інформацію про зникнення одного з учасників перестрілки з лікарні. За його даними, другий учасник, що перебуває в лікарні, був заарештований.

24 липня ввечері у Дніпрі, біля ресторану на проспекті Гагаріна, сталася перестрілка. За даними поліції, дві групи людей, в одній із яких був відомий адвокат, учасник АТО Едмонд Саакян і кілька колишніх бійців, з’ясовували «економічні стосунки». У результаті перестрілки двоє учасників АТО загинули.

Едмонд Саакян, який отримав поранення в живіт, заявляє, що нападниками були люди, які раніше погрожували його братові й родині, вимагаючи грошей.

Четверо людей зі сторони, яку поліція називає нападаючою, також поранені. За даними з поліції, серед них є раніше засуджені громадяни. Двом із них вручили повідомлення про підозру і взяли під варту.

За фактом стрілянини поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».