Кооринатор ОБСЄ відвідає у серпні в’язниці і заручників у ОРДЛО – Геращенко

Представниця України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко у понеділок повідомила, що підтримувані Росією бойовики погодились на доступ у серпні до тюрем на окупованих територіях координатора підгрупи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи від ОБСЄ Тоні Фріша.

«Нам вдалося домогтися, що у серпні координатор ОБСЄ Тоні Фріш відвідає тюрми і заручників на окупованих територіях. Ми звернулися з вимогою, аби обов’язковим пунктом була Макіївська колонія, де утримують наших військових, також відвідини затриманих жінок, цивільних, зокрема, Ігоря Козловського. Ми вимагали допуску до тюрем на окуповані території обмудсмена Лутковської, у відповідь знову почули, що ці тюрми вже відвідала один народний депутат і зауважень до умов утримання не було», – повідомила Геращенко на сторінці у Facebook.

За її словами, українська сторона вимагає від бойовиків звільнити 137 українців. Бойовики натомість підтверджують утримання лише 71, додала Геращенко.

Вона також вказала, що бойовики «офіційно підтвердили» утримання в тюрмі окупованого Донецька журналіста і блогера Станіслава Асєєва.

«Ми звернули увагу координатора на заяви Спецпредставника ОБСЄ з питань свободи слова з вимогою негайного звільнення Станіслава Асєєва, також звернулися до російських представників негайно сприяти у звільненні журналіста, враховуючи, в тому числі, і позицію ОБСЄ, їх заклик», – додала Геращенко.

Раніше сьогодні радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що кількість утримуваних проросійськими бойовиками на Донбасі українських заручників складає 137 людей. За його словами, кількість (із раніше озвучених 132-х) зросла через затримання цивільних.