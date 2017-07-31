Президент Польщі ветував два закони про судову реформу

Президент Польщі Анджей Дуда ветував два закони щодо судової реформи. Законопроекти будуть повернуті до Сейму на повторний розгляд. Про це 31 липня повідомила адміністрація польського президента.

Дуда наклав вето на два закони з трьох: про негайний розпуск Верховного суду і наділення Сейму повноваженнями призначати суддів Національної судової ради. При цьому польський президент 25 липня підписав третій законопроект, згідно з яким Міністерство юстиції Польщі отримує право призначати суддів загальної юрисдикції.

Судова реформа, розроблена правлячою партією «Право і справедливість», була ухвалена Сенатом Польщі 15 липня. Єврокомісія розкритикувала більшість законопроектів. У Брюсселі вважають, що вони позбавляють польські суди незалежності, порушуючи принцип поділу влади. На початку липня у Варшаві та інших польських містах пройшли масові акції протесту проти судової реформи.