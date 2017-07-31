Київ направив Москві ноту через п’яного російського дипломата за кермом

Міністерство закордонних справ України направило Москві ноту через те, що російський дипломат керував автомобілем у нетверезому стані.

«Надіслали ноту Російській Федерації щодо керування авто у стані алкогольного сп’яніння російським дипломатом. Грубе порушення Віденської конвенції, законів України», – повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца у Twitter.

Пізно ввечері 30 липня на Харківському шосе у Києві патрульні поліцейські зупинили автомобіль з дипломатичними номерами, за кермом якого перебував громадянин Російської Федерації із ознаками сп’яніння, яке не вдалося підтвердити у встановленому порядку.

В українському МВС повідомили, що поліцейські помітили запах алкоголю, почервоніння шкіри обличчя і тремтіння пальців рук у водія, втім не складали протокол про адміністративне порушення через відсутність відповідних повноважень – у чоловіка була дипломатична посвідка.

У російській дипустанові інцидент наразі не коментували.